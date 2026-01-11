El país más fuerte y temido de Latinoamérica: cuenta con un ejército que retará a las potencias mundiales y funciona con tecnología militar avanzada.

En el contexto geopolítico de América Latina, Brasil se establece como la principal potencia militar y el país más influyente de la región.

Su ejército no solo es el más extenso en términos de efectivos, sino que también cuenta con el mejor financiamiento, con un presupuesto que supera al de sus países vecinos. Asimismo, ha conseguido progresos en tecnología de defensa que le permiten destacarse en el ámbito de las potencias mundiales.

Cuál es el país con el ejército más grande y mayor inversión en América Latina

De acuerdo con informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, lo que lo convierte en la fuerza más grande de la región.

A esto se suma un presupuesto para defensa que en 2023 alcanzó los 22.900 millones de dólares, según el SIPRI, una cifra que lo coloca muy por encima de sus pares latinoamericanos.

Este nivel de inversión garantiza la operatividad de una fuerza terrestre moderna con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en expansión y una fuerza aérea que ya opera con aeronaves de última generación.

Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en áreas marítimas estratégicas, consolidando un control territorial difícil de igualar en América Latina.

Brasil se consolida como la principal potencia militar de América Latina y su ejército avanza. (foto: archivo).

Tecnología militar avanzada y producción nacional

Uno de los pilares de su poder militar es la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares producen aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con estándares internacionales. El país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina.

Brasil destina cerca del 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que fortalece la autonomía tecnológica y reduce la dependencia de importaciones. Esta apuesta por la autosuficiencia refuerza su posición como potencia militar en ascenso.

Brasil se posiciona entre las principales potencias militares globales

El ranking de Global Firepower 2024 posiciona a Brasil en el puesto 12 a nivel global, superando a naciones como Irán, Israel o Ucrania. Este reconocimiento no se debe únicamente al tamaño de su ejército, sino también a su capacidad logística, su presencia territorial y la experiencia adquirida en operaciones internacionales.

Brasil ha participado activamente en misiones de paz de la ONU y ejerce influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que refuerza su doble rol: potencia militar y actor clave en la diplomacia de defensa.

Una fuerza que irradia influencia más allá de su región

El país combina tres factores que lo distinguen en América Latina: tamaño de su ejército, inversión sostenida y desarrollo tecnológico propio. Esta tríada le permite proyectar poder más allá de sus fronteras y consolidar una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia y la innovación.

Con estas credenciales, Brasil no solo se mantiene como la potencia militar indiscutida de América Latina, sino que también se convierte en un actor que desafía a las grandes potencias mundiales en el terreno de la defensa y la seguridad.