Su ejército es el más numeroso en efectivos y también el mejor financiado.

En el contexto geopolítico de América Latina, Brasil se afianza como la principal potencia militar y el país más influyente de la región. Su ejército no solo es el más numeroso en efectivos, sino también el mejor financiado, con un presupuesto que supera al de los demás países vecinos. Además, ha alcanzado avances en tecnología de defensa que lo colocan en el radar de las potencias globales.

Este es el país de América latina que posee el ejército más numeroso y con mayor inversión

De acuerdo con informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, lo que lo convierte en la fuerza más grande de la región.

A esto se suma un presupuesto para defensa que en 2023 alcanzó los 22.900 millones de dólares, según el SIPRI, una cifra que lo coloca muy por encima de sus pares latinoamericanos.

Este nivel de inversión garantiza la operatividad de una fuerza terrestre moderna con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en expansión y una fuerza aérea que ya opera con aeronaves de última generación.

Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en áreas marítimas estratégicas, consolidando un control territorial difícil de igualar en América latina.

Tecnología militar de última generación y producción nacional

Uno de los pilares de su poder militar es la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares producen aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con estándares internacionales.

El país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América latina.

Brasil destina cerca del 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que fortalece la autonomía tecnológica y reduce la dependencia de importaciones. Esta apuesta por la autosuficiencia refuerza su posición como potencia militar en ascenso.

Brasil entre las potencias militares del mundo

El ranking de Global Firepower 2024 ubica a Brasil en el puesto 12 a nivel global, por encima de países como Irán, Israel o Ucrania. Este logro no responde únicamente al tamaño de su ejército, sino también a su capacidad logística, su presencia territorial y la experiencia acumulada en operaciones internacionales.

Brasil ha participado activamente en misiones de paz de la ONU y mantiene influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que refuerza su doble rol: potencia militar y actor clave en la diplomacia de defensa.