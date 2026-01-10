Construyen el estadio de fútbol más impresionante de América latina: una megaobra con tecnología alemana que marcará historia en el deporte. Foto: archivo.

Gustavo Petro se reunirá con Donald Trump en EE.UU. durante la primera semana de febrero: “Saldrá muy bien”

Bogotá ha dado inicio formal al proceso de construcción de un nuevo estadio de fútbol que sustituirá al emblemático Nemesio Camacho El Campín. La ciudad se compromete a desarrollar una infraestructura de última generación, dotada de tecnología alemana, con el objetivo de posicionarse como uno de los escenarios deportivos y culturales más avanzados de América Latina.

Este proyecto es parte de un plan integral que incrementará la capacidad del recinto y transformará la zona en un centro de entretenimiento, cultura y deporte.

Se anticipa que la edificación proporcione miles de empleos directos e indirectos, además de fomentar la reactivación económica del sector.

Comienza la edificación del nuevo estadio de fútbol

El Distrito ha confirmado el inicio del proyecto para construir un estadio completamente nuevo en el mismo complejo donde actualmente opera El Campín. La obra se llevará a cabo bajo un modelo de Asociación Público-Privada, lo que permitirá la creación de un recinto moderno sin interrumpir las actividades deportivas y de espectáculos que se realizan en el estadio existente.

Para minimizar el impacto, las primeras etapas se desarrollarán en áreas aledañas, como las canchas externas, mientras El Campín continúa en funcionamiento. Una vez que se complete el nuevo escenario, el estadio actual será demolido para finalizar la transformación del complejo.

Bogotá inicia construcción de nuevo estadio de fútbol para reemplazar El Campín (foto: archivo).

Estadio modernizado con tecnología alemana y capacidad aumentada

El nuevo estadio contará con una capacidad para 50.000 espectadores, zonas premium, accesos eficientes, espacios comerciales, servicios gastronómicos, hotelería y áreas recreativas. Incorporará tecnología alemana en sistemas como la cubierta, la acústica, la iluminación y la grama híbrida, lo que permitirá recibir eventos de talla internacional con estándares similares a los de estadios europeos.

Además de los espacios deportivos, el proyecto incluirá un auditorio diseñado para albergar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, convirtiendo el recinto en un centro cultural multifuncional.

Bogotá inicia construcción de nuevo estadio de fútbol para reemplazar El Campín (foto: archivo).

Mejoras por etapas para fomentar el fútbol en Bogotá

Según el cronograma oficial, la construcción comenzará en marzo de 2026. El plan contempla obras por etapas que permitirán mantener abiertos los accesos actuales y continuar con partidos, conciertos y espectáculos mientras avanza la construcción.

La entrega del nuevo estadio está prevista para finales de 2027, momento en el que Bogotá contará con una infraestructura moderna adaptada a las necesidades deportivas y escénicas actuales. Tras su inauguración, se procederá a la demolición del estadio vigente.