Chau celulares: Bill Gates reveló por qué dejarán de usarse y qué invento los reemplazarán para siempre. Foto: Reuters

Bill Gates, reconocido mundialmente como el cofundador de Microsoft, es una de las voces más escuchadas en el ámbito de la tecnología y el futuro desarrollo de esta por parte de la humanidad.

En este sentido, una de sus últimas publicaciones hizo referencia al uso de los celulares y compartió con sus lectores una predicción sobre estos aparatos que hoy son esenciales en la vida de la mayoría de las personas.

Las amenazas que presenta el celular

Según Gates, los teléfonos pueden tener serias consecuencias sobre las nuevas generaciones, entendiendo a este dispositivo como uno de los protagonistas de su crianza. El magnate, en una de sus entradas de Gates Notes, opinó sobre el libro The Anxious Generation, escrito por Jonathan Haidt.

En el transcurso de su reseña, enfatizó en un aspecto que le resultó particularmente crítico del uso de teléfonos celulares en los niños: la amenaza que estos dispositivos representan para la creatividad y el pensamiento crítico.

De acuerdo con Gates, las horas de aburrimiento son un recurso invaluable para ejercitar la concentración y pensar nuevas ideas. Por este motivo, el fundador de Microsoft está preocupado porque este tiempo de ocio haya pasado a segundo plano en las nuevas generaciones gracias al estímulo de la pantalla.

La razón por la que se dejarán de usar los celulares, según Bill Gates

Gates afirmó que, en su trayectoria profesional, el tiempo de ocio y sin distracciones fue “crucial” para su éxito laboral. De hecho, el magnate sostiene que durante su paso por Microsoft dedicó anualmente una semana a la reflexión, en la que se retiraba a una cabaña aislada con sus documentos, permaneciendo allí libre de interrupciones.

En este contexto, el libro de Heist que reseña Gates reflexiona sobre cómo tanto los smartphones como las redes sociales han transformado la crianza de las nuevas generaciones. Gates se interroga, a raíz de esto, si habría logrado adquirir los hábitos de trabajo que le permitieron crecer en la industria si, en su infancia, hubiera intercambiado su tiempo de ocio por tiempo en pantalla.

“No todo fue diversión y juegos, pero disfruté de lo que Haidt denomina una infancia basada en el juego. En la actualidad, una infancia basada en el teléfono es mucho más común”, aseguró.

Haidt explica que las consecuencias de esta nueva crianza se manifiestan en un aumento de problemáticas de salud -tanto física como mental- y aprendizaje, así como en otros aspectos críticos para el bienestar: como el sueño, la lectura, la socialización, el tiempo al aire libre y la independencia.

“Sin la capacidad de concentrarse intensamente y seguir una idea hasta donde sea que lo lleve, el mundo podría perderse los avances que provienen de dedicar la mente a un objetivo y mantenerla allí”, afirmó Gates.

Bill Gates recomienda retrasar el acceso a teléfonos inteligentes y reconstruir la infancia

El magnate destaca que, aunque las soluciones a esta problemática propuestas por el autor no son sencillas de implementar, las considera esenciales. Como primera medida, coincide en la necesidad de retrasar el acceso a teléfonos inteligentes hasta que los niños sean mayores de edad y contar con una mejor verificación de edad en las redes sociales.

Simultáneamente, Gates enfatiza la importancia de reconstruir “la infraestructura de la infancia” para que otras zonas de juego, como parques infantiles, puedan reemplazar a los celulares y se consideren una alternativa atractiva para que los niños decidan invertir allí su tiempo libre.

“Lograr esto no vendrá de que las familias individuales tomen mejores decisiones, requiere coordinación entre los padres, las escuelas, las empresas tecnológicas y los responsables políticos”, afirmó y añadió que se trata de medidas que permitirán fomentar la interacción en persona.

El empresario considera a esta lectura un “llamado de atención” que invita a repensar la crianza actual y dice que es “una hoja de ruta sobre cómo podemos cambiar de rumbo”.