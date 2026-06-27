El Gobierno de México apuesta por un uso responsable de celulares en las ecuelas y hace un llamado a los padres y maestros.

La Secretaría de Educación Pública, SEP, abrió el debate nacional sobre el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales en las escuelas, una iniciativa respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien de forma reciente, hizo un llamado nacional a reducir el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a las pantallas para favorecer su bienestar emocional.

Durante una de sus conferencias y posteriormente en un evento en Tijuana, Claudia Sheinbaum sostuvo que “hay que regresar a jugar: resorte, matatena, canicas, avión, cuerda, memoria, el aro… Hay que recuperar juegos tradicionales que generen una convivencia distinta en las escuelas” , al advertir que el uso excesivo del celular se relaciona con ansiedad, problemas de sueño y menor convivencia entre estudiantes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE

Asimismo, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que la decisión sea colectiva entre autoridades educativas y familias. “Este mensaje es para las mamás y los papás, las maestras y los maestros y que decidamos juntos qué es lo mejor para nuestras niñas y niños”, expresó, al tiempo que anunció: “Vamos a regresar todos los juegos tradicionales a las escuelas públicas”. Como dato curioso, Claudia Sheinbaum remarcó que era muy buena jugando al “resorte”.

La SEP abre el debate sobre el uso responsable de la tecnología en las aulas

Como parte de esta estrategia, la SEP organizó el Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”, donde especialistas nacionales e internacionales analizaron los efectos del uso excesivo de dispositivos móviles en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que el objetivo no es prohibir la tecnología, sino promover un uso consciente.

El titular de la SEP Señaló que la Agenda Digital Educativa de la Nueva Escuela Mexicana busca desarrollar habilidades digitales sin descuidar la salud mental, la convivencia escolar y el pensamiento crítico. Además, recordó que diversos estudios advierten sobre riesgos como el ciberacoso, el grooming, el sexting, la pérdida de concentración y el deterioro del rendimiento académico.

El Congreso también impulsa medidas para regular el uso de celulares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre los principales puntos planteados por la SEP destacan:

Abrir un debate nacional sobre el impacto de las tecnologías digitales.

Promover un uso responsable de celulares y dispositivos móviles.

Fortalecer la alfabetización digital y el pensamiento crítico.

Impulsar comunidades escolares con mayor convivencia presencial.

Analizar los efectos del uso excesivo de pantallas en la salud mental.

Prevenir riesgos como ciberacoso, grooming, sexting y violencia digital.

Recuperar actividades recreativas y juegos tradicionales en las escuelas.

El Congreso también impulsa medidas para regular el uso de celulares

La preocupación por el impacto de los teléfonos inteligentes en la comunidad escolar también llegó al Congreso de la Ciudad de México.

La SEP y el Gobierno de Claudia Shienbaum buscan regresar a los juegos de antes en las escuelas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La Comisión Permanente exhortó a la SEP y a la Autoridad Educativa Federal a elaborar un diagnóstico integral sobre el uso de dispositivos móviles en la educación básica y diseñar políticas públicas para regular su utilización de manera responsable.

El diputado Ernesto Villarreal Cantú explicó que la propuesta no pretende prohibir los celulares, sino generar información que permita tomar decisiones basadas en evidencia.

Según expuso, el uso temprano de smartphones puede contribuir al deterioro de la salud mental, problemas de sueño, baja autoestima, pensamientos suicidas y menor rendimiento académico, por lo que consideró urgente establecer lineamientos que protejan el bienestar de niñas, niños y adolescentes.