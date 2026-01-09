La Agencia Nacional de Seguridad Vial establece diversas normas en relación con la licencia de conducir que todos los conductores deben cumplir de manera obligatoria. No obstante, existe un requisito que podría llevar a un grupo de infractores a enfrentar penas de prisión.

Es importante señalar que, según la infracción, se pueden perder puntos del scoring, recibir sanciones económicas o sufrir el secuestro del vehículo. Sin embargo, existen situaciones más severas en las que la Justicia puede tomar cartas en el asunto .

Licencia de conducir: ¿qué motivos pueden llevarte a la prisión?

Un caso de un hombre de 55 años en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, reavivó la pregunta cuando fue detenido por presentar un carnet de conducir trucho.La respuesta es afirmativa.

El hecho ocurrió en julio de este año, cuando el conductor transitaba por la Ruta Provincial 65 en su Renault 9.

La representante del Ministerio Público Fiscal informó que, tras pasar por el puesto de control vehicular del Destacamento Especial Seguridad Vial de Puente 83, la persona fue interceptada en un procedimiento de rutina.

En ese momento, presentó el documento adulterado como licencia de conducir, la cual habría sido emitida por el Municipio de la ciudad de Cipolletti. No obstante, las autoridades descubrieron que ni siquiera estaba inscripto a los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Multas por las que te sacan la licencia de conducir.

Este hecho constituye un delito de falsificación y utilización de documentos que habilitan a circular en los vehículos automotores. Por tal motivo, el juez de Garantías formuló los cargos y el juicio empezaría en el primer trimestre de 2026.

Las penas por falsificación de documentos según el capítulo III del Código Penal

El capítulo III del Código Penal aborda la “Falsificación de documentos en general” en el Artículo 292. En este apartado, se especifican los años de prisión que puede enfrentar una persona que presente un documento falso o adulterado:

Si es un instrumento, podría ser reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años.

Si es un instrumento privado, sería de seis meses a dos años.

¿Por qué motivos te pueden sacar la licencia de conducir?

Las principales razones para perder el registro son las siguientes:

exceso de velocidad.

conducir alcoholizado.

Multas de Tránsito (CABA y Provincia de Buenos Aires)

Cálculo: Se basan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor cambia (ej. $798,51 en septiembre 2025).

Valores:

Semáforo en rojo: Hasta $1.197.765 (1500 UF). Alcohol al volante: Hasta $1.597.020 (2000 UF). Exceso de velocidad (más de 140 km/h): Hasta $3.194.040 (4000 UF). Patente tapada: $798.510 (1000 UF). Estacionar en rampa/discapacidad: $239.553 (300 UF).

Prescripción:

CABA: 5 años para todas. PBA: 2 años leves, 5 años graves.



¿Cómo recuperar la licencia de conducir?

Después de la retención preventiva en un control, hay 3 días hábiles para iniciar el proceso de resolución. Los conductores pueden hacerlo de manera presencial en las Sedes Comunales o en la Sede Central, o de forma online a través de la Web de Trámites Digitales del Gobierno de la Ciudad. Para la recuperación de la licencia, generalmente se debe solicitar un turno online.

Si la retención de la licencia fue por circular sin el permiso correspondiente, una vez aprobada la documentación, se recibirá un mail de confirmación para solicitar un turno y retirar la licencia.

En los casos relacionados con alcohol en sangre con nivel mayor o igual a 1,0g por litro y/o estupefacientes positivos, el proceso es diferente para recuperar la licencia.

Se deberá contactar por mail a la Oficina de Atención de Intervención Inicial de la Fiscalía para solicitar el oficio que disponga la devolución de la licencia. La Fiscalía enviará este oficio por mail, y luego se deberá presentarlo ante la Dirección General de Administración de Infracciones para gestionar la devolución.