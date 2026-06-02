El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 1 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.
En este lunes, 1 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4331 - La Luz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio
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|9590
|4°
|9845
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|3204
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|9268
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|4020
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|4813
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|5748
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|6120
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|0093
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|1739
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|4669
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|7146
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|1035
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|3392
¿Qué significa soñar con la luz?
Soñar con La Luz simboliza claridad, guía y verdad; indica dirección, consuelo y esperanza.
También sugiere transformación interna: dejar atrás miedos, comprender lecciones y comenzar una etapa de paz.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.