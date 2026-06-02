El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 1 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este lunes, 1 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4331 - La Luz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio

1° 4331 11° 6876 2° 8313 12° 5720 3° 2831 13° 9590 4° 9845 14° 3204 5° 9268 15° 4020 6° 4813 16° 4958 7° 5748 17° 6120 8° 0093 18° 1739 9° 4669 19° 7146 10° 1035 20° 3392

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, guía y verdad; indica dirección, consuelo y esperanza.

También sugiere transformación interna: dejar atrás miedos, comprender lecciones y comenzar una etapa de paz.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.