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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 1 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este lunes, 1 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4331 - La Luz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio

 1°4331 11°6876
 8313  12°5720
 3°2831 13°9590 
 9845  14°3204 
 9268  15°4020 
 6°4813  16°4958
 5748  17°6120 
 0093  18°1739 
 4669  19°7146 
 10°1035 20°3392 

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Soñar con La Luz simboliza claridad, guía y verdad; indica dirección, consuelo y esperanza.

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Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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