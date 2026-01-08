Licencia de conducir gratis para todos estos conductores a partir de enero: quiénes se verán beneficiados Fuente: Archivo

Durante el mes de enero, un importante grupo de conductores podrá tramitar la licencia de conducir sin pagar la Boleta Única Inteligente (BUI) en la Ciudad de Buenos Aires, lo que puede representar para muchas personas un importante ahorro al momento de hacer este trámite.

Quiénes están exentos del pago de la licencia en CABA

La exención de pago para la licencia de conducir alcanza a sectores específicos que deben acreditar su condición el mismo día del trámite. Entre los beneficiados se encuentran:

Jubilados o pensionados, quienes deberán presentar talón de haberes original (emitido por ATM o debidamente firmado y sellado) y la credencial MiANSES, ya sea en formato físico con QR o digital desde la aplicación oficial.

Cursantes del Instituto Superior de la Seguridad Pública, presentando una nota institucional que justifique la necesidad de emisión de la licencia.

Veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes cuentan con reconocimiento estatal y beneficios específicos.

Personas carentes de recursos, categoría contemplada para quienes no puedan afrontar el pago.

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), admitiéndose tanto versión física como digital.

La única erogación obligatoria seguirá siendo el CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito), un pago nacional destinado al registro de infracciones y antecedentes de tránsito.

Cómo solicitar la exención de pago para renovar la licencia de conducir

Para acceder a la exención, el interesado debe presentar la documentación correspondiente al momento del trámite, sin excepciones.

En la mayoría de los casos se recomienda acudir con originales y copias de los comprobantes para agilizar el proceso. Además, el beneficio aplica tanto para licencias nuevas como para renovaciones, siempre que la condición del solicitante sea verificable.

Además, y no menos importante, es importante no contar con infracciones de tránsito al momento de realizar el trámite de renovación, ya que es un requisito indispensable para poder obtener el carnet.

Cuánto sale sacar la licencia de conducir en CABA

Al momento de realizar el trámite, el costo total se compone de dos aranceles obligatorios que deben abonarse antes de obtener la licencia.

Por un lado, la Boleta Única Inteligente (BUI), que para la renovación de licencia tiene un valor de $28.750,00, representa el arancel principal del trámite.

Por otro lado, el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que se abona de manera obligatoria en todo el país, tiene un costo de $6.800,00 y permite verificar infracciones y antecedentes previos del solicitante.

En tanto, estos montos conforman el costo final del trámite y son indispensables para recibir la licencia habilitada para circular dentro del territorio nacional.