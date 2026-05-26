En la sesión de apertura de este martes, 26 de mayo de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.91 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1.5% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso dominicano registró una ligera apreciación de 0.53%, pero en el último año acumuló un retroceso de 4.32%, indicando una tendencia anual aún negativa.

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Conocé la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano fue del 13.36%, superando la volatilidad anual del 11.15%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

La cotización del peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una apreciación en el peso dominicano, lo cual puede estimular un ambiente económico más favorable.

A medida que esta tendencia continúa, podría generar confianza entre los inversores y fomentar un crecimiento en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en esta variación, ya que la sostenibilidad de la tendencia dependerá de las condiciones económicas globales y nacionales.

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Conocé la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.