Miles de inmigrantes protegidos por el programa DACA encendieron las alarmas tras una nueva resolución migratoria que podría cambiar por completo su situación legal en Estados Unidos. El fallo introduce un precedente clave que debilita una de las principales protecciones utilizadas durante años por los llamados “Dreamers”.

¿Qué es DACA y por qué preocupa este fallo histórico?

El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fue creado para proteger temporalmente de la deportación a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

El beneficio permite:

Obtener permisos de trabajo

Renovar protección migratoria temporal

Evitar deportaciones mientras el estatus permanezca vigente

Sin embargo, DACA nunca otorgó residencia permanente ni ciudadanía.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) protege a más de 500 mil inmigrantes de deportaciones. Fuente: Reuters.

Estados Unidos podrá deportar a miles de inmigrantes: ¿Qué dice exactamente la ley?

La nueva decisión del Departamento de Justicia sostiene que:

Tener DACA activo no obliga automáticamente a cerrar un proceso de deportación

Los jueces migratorios deberán analizar otros factores además del estatus DACA

El Gobierno puede continuar procedimientos de expulsión incluso contra beneficiarios del programa

Más de 500.000 “Dreamers” viven actualmente bajo este programa en Estados Unidos.