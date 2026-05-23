En esta ciudad, caminar mirando el celular mientras se cruza la calle es ilegal desde el 2017, año en el que se aprobó una ordenanza municipal que se conoce como “Distracted Walking Law”.

La llamada “Distracted Walk Law” es una ley vigente en la ciudad de Honolulu que está ubicada en el Estado de Hawaii cuyo objetivo es reducir la cantidad de personas que cruzan la calle con el celular en la mano.

Los agentes de la policía tienen total capacidad y autoridad para sancionar con multas a toda las personas que no respeten esta norma. Esto se debe a la preocupante cantidad de accidentes registradas en la ciudad por este tipo de distracciones.

(imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial)

Caminar distraído en Honolulu: la ley que regula el paso peatonal

En esta ciudad, caminar mirando el celular mientras se cruza la calle es ilegal desde el 2017, año en el que se aprobó una ordenanza municipal que se conoce como “Distracted Walking Law”, incorporada en el código local bajo la sección 15-24.23 de las Ordenanzas Revisadas de Honolulu.

En esta ley se prohíbe de forma explicita el uso de dispositivos electrónicos cuando se cruza la calle o autopistas : ningún peatón puede cruzar una vía mientras observa un dispositivo electrónico, incluyendo celulares, tablets, laptops o cámaras digitales. La única excepción permitida es el uso del teléfono para realizar una llamada de emergencia al 911.

Las multas por no respetar la ley que prohíbe caminar con el celular en la mano

Las multas se escalonan según la reincidencia del infractor:

La primera ronda entre los 15 y los 35 dólares

La segunda es de aproximadamente 75 dólares

La tercera puede ser de hasta 99 dólares

Esta ley habilita a los policías a emitir sanciones a cualquier peatón que no la respete, incluso si solo se estaba mirando la hora.

Las razones para esta medida: los datos que respaldan la decisión

La legislación responde a un problema en particular de seguridad vial, ya que las autoridades locales señalaron que Honolulu tenía una de las tasas más altas de peatones atropellados en cruces, especialmente entre personas mayores.

El crecimiento del uso de smartphones también tuvo impacto directo: se registró un aumento sostenido de accidentes vinculados al “distracted walking”.