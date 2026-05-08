Estados Unidos acaba de cambiar un proceso clave para ingresar al servicio militar, incorporando un nuevo filtro médico que puede frenar la postulación de ciertos candidatos desde el inicio del trámite. La medida fue implementada por el Mando de Procesamiento de Entrada Militar (USMEPCOM) en coordinación con las diferentes ramas de las fuerzas armadas. Este nuevo mecanismo busca identificar de forma previa al reclutamiento 28 condiciones médicas consideradas “poco probables de ser aprobadas mediante una exención”, lo que detiene el proceso antes de que le solicitante continúe con evaluaciones médicas completas. Las autoridades militares detallaron que el principal objetivo es hacer más eficiente el ingreso y concentrar recursos en los postulantes con probabilidades de cumplir los requisitos para el servicio. El cambio introduce el procedimiento “Conditions Unlikely to be Waived” (CUW). Este sistema permite detectar condiciones médicas durante la evaluación preliminar que realizan los reclutadores. Cuando se identifica una de estas condiciones La lista incluye 28 condiciones médicas que las fuerzas armadas consideran poco probables de aprobar mediante una exención. Entre los ejemplos se encuentra El resto de las condiciones puede consultarse en el listado oficial compartido por las autoridades. Este proceso implica entonces que algunos solicitantes podrían no avanzar en el sistema de admisión militar si durante la revisión preliminar se detecta una de estas condiciones, como parte de los esfuerzos por incrementar los estándares de las fuerzas armadas.