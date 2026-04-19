En Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen a todas las personas que deseen realizar viajes nacionales la presentación de una licencia de conducir o cualquier otro documento válido bajo los estándares fijados por la ley Real ID, que rige a nivel federal desde el 7 de mayo de 2025. En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene publicada en su sitio web la lista oficial -sujeta a modificaciones- de credenciales que se considerarán aceptables para constatar la identidad previo al abordaje y especifica el período de vencimiento con el cual igual pueden utilizarse para el mismo fin. El principal motivo es la seguridad. Todos los documentos avalados por la Ley Real ID comparten los mismos estándares al momento de su emisión, independientemente del estado que los otorgue. En este proceso destaca la aplicación de tecnología contra falsificación, la prevención del fraude interno y la implementación de pruebas documentales y registros para verificar la identidad de quien solicite el documento. TSA especifica que los documentos enumerados a continuación pueden presentarse con un vencimiento de hasta 2 años También se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. En estos casos, será necesario pagar 45 dólares para utilizar TSA ConfirmID, un procedimiento de verificación alternativa que entró en vigor a principios de febrero.