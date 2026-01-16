Desde el 1ro de febrero de este año, Estados Unidos impondrá a nivel federal una tarifa para todas las personas que deban volar dentro del país y no puedan presentar una licencia Real ID u otro documento aceptable para identificarse.

No obstante, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) especifica que existe un grupo etario que no deberá cumplir con este nuevo requisito ni presentar ningún documento válido al momento de realizar este tipo de traslados.

Nueva tarifa para viajar dentro de Estados Unidos: de cuánto será

Si bien al momento de viajar las licencias de conducir Real ID o las identificaciones mejoradas son las alternativas más frecuentes, quienes no puedan presentar documentación aceptable podrán constatar su identidad con TSA ConfirmID.

Mediante un proceso que está basado en la solicitud de información y la utilización de cámaras biométricas, el viajero tendrá la opción de que la identidad pueda verificarse sin documento, pero deberá pagar una tarifa de 45 dólares.

La Ley Real ID entró en vigor para todo el país el pasado 7 de mayo. Fuente: archivo.

Quiénes no deben pagar estas tarifas de Estados Unidos

La agencia gubernamental especifica que los menores de 18 años no necesitan identificarse para abordar vuelos nacionales, por lo que quienes puedan constatar que tienen menos de esta edad, no deberán cumplir con la obligación ni de verificar su identidad con credenciales o TSA ConfirmID.

Soy mayor de 18 años: cómo evito pagar la nueva tarifa

Si bien la lista está sujeta a modificaciones, en general los documentos que cumplen con la Real ID y son aceptados por las autoridades con hasta dos años de vencimiento incluyen

Licencia de conducir Real ID

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal india reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)