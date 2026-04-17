El consumo de jugos naturales en ayunas se consolidó como una de las prácticas más elegidas dentro de las rutinas de bienestar. Entre las opciones más buscadas, el jugo verde elaborado con ingredientes frescos gana protagonismo por sus beneficios digestivos y su aporte nutricional. La combinación de manzana verde, apio y espinaca se destaca por su capacidad para acompañar procesos de desinflamación abdominal y brindar energía desde las primeras horas del día. Se trata de una preparación simple que se integra fácilmente a la alimentación diaria. Este jugo verde combina ingredientes ricos en fibra, agua y micronutrientes que favorecen el funcionamiento del sistema digestivo. Consumido en ayunas, permite aprovechar mejor sus propiedades y contribuir a una sensación de liviandad. La manzana verde aporta frescura y un sabor ligeramente ácido, mientras que el apio suma efecto depurativo. La espinaca, por su parte, completa la preparación con vitaminas y minerales esenciales que fortalecen el organismo. Para preparar este jugo se necesitan una manzana verde, dos ramas de apio, un puñado de espinaca fresca y un vaso de agua. Se recomienda lavar bien todos los ingredientes antes de utilizarlos. Luego, se cortan en trozos y se colocan en una licuadora junto con el agua. Se procesa hasta obtener una mezcla homogénea y se consume de inmediato para aprovechar mejor sus nutrientes. Puede tomarse en ayunas como parte de una rutina diaria de alimentación equilibrada.