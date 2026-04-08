La región de América Latina atraviesa una profunda y silenciosa transformación respecto a los países ascendentes. De acuerdo a informes económicos y estratégicos, Brasil y México podrían posicionarse como dos de las economías más influyentes del mundo hacia 2030. Este fenómeno conllevaría el desplazamiento de diversas potencias tradicionales y una alteración en el equilibrio del poder global. El ascenso de Brasil y México no se relaciona únicamente a su tamaño territorial y a sus recursos naturales, sino también a una transformación productiva y tecnológica que los posiciona como actores centrales en el proceso evolutivo de la economía multipolar. Según estudios elaborados por entidades como PwC y Standard Chartered, ambos países latinoamericanos ingresarían al top 10 de las economías más grandes del planeta dentro de los próximos cinco años, si la medición se realiza por Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). Mientras Estados Unidos, China y Rusia compiten por la hegemonía, América Latina se prepara para reclamar su lugar en la mesa de las decisiones globales. Cuando países ascendentes buscan renegociar las normas del orden internacional, como es el caso que intentarían Brasil y México, se perciben efectos directos en el comercio, la energía y la diplomacia mundial. Brasil fortalece su posición en los BRICS, consolidando su vínculo con China, India y Rusia y proyectando su influencia sobre el sur global. México, por su parte, aprovecha su integración al bloque norteamericano, pero con una visión cada vez más independiente, diversificando sus relaciones con Europa y Asia. Las cifras son contundentes: Estos valores no solo posicionarían a estas naciones por encima de diversas economías europeas, sino que también las establecerían como líderes naturales en el desarrollo de América Latina. El presidente Lula da Silva en Brasil y la mandataria Claudia Sheinbaum en México comparten un mismo objetivo: convertir a sus naciones en polos de atracción global, generando empleo, innovación y estabilidad en un contexto internacional cada vez más incierto. Con políticas de industrialización sostenible, acuerdos energéticos estratégicos y una población joven en crecimiento, ambos países podrían redefinir la arquitectura económica mundial.