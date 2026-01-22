Los viajeros en Estados Unidos ya cuentan con una alternativa digital para identificarse en aeropuertos. Se trata de Digital ID, un documento clave y gratis que permite acreditar identidad desde el celular o el reloj inteligente, sin mostrar credenciales físicas.

La herramienta funciona integrada en Apple Wallet y utiliza información verificada del pasaporte estadounidense.

No lo reemplaza para viajes internacionales, pero sí busca simplificar la identificación en vuelos domésticos y cubrir a quienes no poseen una identificación compatible con Real ID.

Cómo funciona el documento clave y gratis que reemplaza al pasaporte y la Real ID en Estados Unidos

El documento es la Digital ID, una identificación digital que se crea a partir de los datos del pasaporte de Estados Unidos y se almacena de forma cifrada en el iPhone o el Apple Watch. Permite a los viajeros identificarse en persona sin entregar el dispositivo, mediante autenticación biométrica.

En esta primera etapa, puede usarse en controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para vuelos internos dentro del país. No es válida para viajes internacionales ni cruces fronterizos y no sustituye al pasaporte físico fuera del ámbito doméstico.

Qué permite y qué no permite la Digital ID

Identificación en vuelos domésticos dentro de EE.UU.

Uso desde iPhone o Apple Watch, sin mostrar documentos físicos

No reemplaza el pasaporte para viajar al exterior

Permite a los viajeros identificarse en persona sin entregar el dispositivo, mediante autenticación biométrica. Fuente: Apple.

¿Cómo pueden usarla los viajeros en Estados Unidos y dónde ya es válida?

La Digital ID comenzó a aceptarse en fase beta en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos, exclusivamente para verificación de identidad presencial en vuelos domésticos. La adopción es gradual y se limita, por ahora, a puntos de control habilitados.

Para activarla, el usuario debe:

Escanear la página con foto del pasaporte Leer el chip integrado del documento Completar una verificación biométrica con selfie y movimientos faciales

Los datos quedan cifrados y almacenados en el dispositivo, y solo se comparte la información mínima necesaria en cada verificación.