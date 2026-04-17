Conductores en el estado de Carolina del Sur, enfrentan multas de hasta u$s 500 por acumular basura dentro de sus vehículos tras la entrada en vigor de una nueva ordenanza municipal en febrero. La norma clasifica los autos con residuos como una molestia pública y habilita a las autoridades locales a aplicar sanciones económicas o incluso arresto. El gobierno de Hilton Head impulsó la medida como parte de una estrategia sanitaria para prevenir infestaciones de roedores en la localidad. Según los documentos oficiales, cualquier acumulación de basura que pueda servir de alimento o refugio para ratas queda comprendida dentro de la infracción, lo que amplía el alcance de la norma más allá de los casos evidentes. La ordenanza aplica a cualquier conductor que circule o estacione dentro de los límites de Hilton Head con residuos acumulados en el interior del vehículo. No se limita a situaciones extremas: las autoridades tienen potestad para actuar ante acumulaciones menores si las consideran un riesgo sanitario y advirtieron que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Más allá de la multa, la tipificación como nuisance otorga a las autoridades una herramienta legal de amplio margen interpretativo: pueden actuar sobre vehículos estacionados, exigir limpieza y escalar la sanción hasta el arresto si el conductor reincide o ignora la advertencia. Hilton Head no es la única ciudad con este tipo de regulación —Minnetonka, Minnesota, tiene una norma similar—, pero sí una de las pocas que combina multa y privación de libertad como respuesta a un problema de higiene vehicular. Para los conductores que transitan regularmente por esa zona de Carolina del Sur, la recomendación práctica es directa: vaciar el interior del auto con regularidad y no acumular envases, bolsas ni residuos de ningún tipo, ya que la línea entre “desorden” e “infracción” queda a criterio del inspector municipal.