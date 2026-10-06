Los nuevos valores corresponden al año fiscal 2027 y fueron ajustados por inflación.

Estados Unidos actualizó desde octubre las tarifas vinculadas con determinados trámites migratorios presentados ante los tribunales de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración.

El ajuste corresponde al año fiscal 2027 y alcanza a determinados formularios relacionados con la residencia permanente, el asilo, las exenciones por inadmisibilidad y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Estados Unidos aumentó las tarifas migratorias: cuáles son los nuevos valores

El aviso publicado por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de justicia, establece una actualización por inflación de determinadas tarifas creadas por la legislación federal.

Los nuevos montos entraron en vigencia el primero de octubre de 2026 y se aplican a las presentaciones correspondientes realizadas ante los tribunales de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración a partir de esa fecha.

Los valores establecidos para el año fiscal 2027 son:

Formulario l-485 , Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus: la tarifa contemplada en el aviso pasa de US$1.540 a US$1.590.

Formulario l-589 , Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción: se mantiene en US$100.

Tarifa anual de asilo correspondiente al Formulario l-589: aumenta de US$102 a US$105.

Formulario l-601 , Solicitud de Exención de Causales de Inadmisibilidad: pasa de US$1.070 a US$1.100.

Formulario l-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS): aumenta de US$510 a US$520.

La tarifa anual de asilo aumentó, mientras que el monto inicial correspondiente al Formulario I-589 se mantuvo sin cambios. Shutterstock

¿Por qué aumentaron las tarifas migratorias?

La actualización responde a un mecanismo de ajuste anual por inflación establecido para estas tarifas.

Para determinar los valores correspondientes al año fiscal 2027 se utilizó la variación del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) entre julio de 2025 y julio de 2026.

¿Desde cuándo se aplican las nuevas tarifas?

Los nuevos valores son exigibles para las presentaciones alcanzadas que se realicen ante los tribunales de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración desde el primero de octubre de 2026.

La EOIR adivirtió que continuará rechazando las presentaciones que no estén acompañadas por la tarifa correspondiente o, cuando resulte aplicable, por una solicitud de exención de pago.

El organismo también actualizará su sitio web y su portal electrónico de pagos con los montos para el nuevo año fiscal.