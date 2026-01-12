El fallecimiento de un familiar no solo tiene implicancias emocionales fuertes, sino que también implica el comienzo de trámites legales y financieros para los que muchas personas no están preparadas. La principal incertidumbre se centra, específicamente, en quién debe hacerse cargo de las deudas que deja en vida el difunto.

De acuerdo con la Federal Trade Commission (FTC), las deudas no desaparecen tras la muerte de una persona, sino que pasan a su herencia y se paga con los bienes. Todo depende de cómo se administre el patrimonio del fallecido y de las decisiones que se tomen en las primeras etapas del proceso.

Herencia: ¿Quién debe pagar las deudas de un familiar difunto?

Tras la muerte del titular de una cuenta bancaria, las deudas pasan a formar parte de su patrimonio, según lo indican las autoridades de la Federal Trade Comission. Esto significa que deben pagarse, en la medida de lo posible, con los bienes que dejó la persona, como dinero en cuentas, propiedades u otros activos.

Si el patrimonio no alcanza para cubrir todas las deudas, las obligaciones restantes suelen quedar impagas. En la mayoría de los casos, los familiares no están legalmente obligados a pagar con su propio dinero, siempre que no hayan sido titulares conjuntos, cofirmantes o responsables directos de esas deudas.

Las autoridades de FTC comparten toda la información importante sobre cómo no heredar deudas de un familiar fallecido. Fuente: Archivo.

Es decir, la FTC remarca que los familiares no son responsables de la deuda, pero podrían haber casos particulares si se trata de cónyuges con régimen de bienes de ganancias, como en California, o asociaciones en conjunto.

¿Qué no deben hacer los familiares para no heredar la deuda?

Uno de los pasos más importantes es no utilizar el dinero de las cuentas del fallecido antes de que se defina el proceso sucesorio. También es fundamental informar a los bancos y acreedores sobre el fallecimiento para que las cuentas sean bloqueadas o administradas correctamente.

Los familiares deben identificar quién será el albacea o administrador del patrimonio, ya que esa persona es la encargada de gestionar el pago de deudas con los bienes disponibles.

Aceptar una herencia sin conocer su situación financiera puede implicar riesgos, por lo que se recomienda actuar con cautela y seguir los procedimientos legales del estado correspondiente.