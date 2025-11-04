La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos es la agencia responsable, entre otras funciones reguladoras, de velar por la seguridad de los alimentos comercializados en el país.

En ese sentido, a través de su sitio web oficial difundió el retiro de tres salsas por haberse producido sin los controles adecuados.

Cuando no puede garantizarse que los alimentos se hayan elaborado mediante los procesos correspondientes, existe riesgo de que se produzca una peligrosa intoxicación alimentaria, conocida como botulismo.

Las salsas que ordenaron suspender de todos los supermercados por riesgo de botulismo

De acuerdo con lo señalado por el comunicado oficial, el retiro corresponde a los frascos de 26 FL de la marca First and Last Bakery, LLC todas con vencimiento para el 26 de septiembre

First and Last Original Marinara Sauce, Tomato & Basil

First and Last Original Traditional Pasta Sauce, Meat Flavored

First and Last Original Puttanesca Sauce, Mildly Hot & Spicy

Los productos se distribuyeron en Connecticut y Massachusetts en las tiendas minoristas Big Y y Stop & Shop.

Qué deben hacer los consumidores que adquirieron estas salsas

El riesgo en el proceso productivo fue identificado por el Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut y, a raíz de esto, las salsas especificadas suspendieron su fabricación para cumplir con los protocolos.

“Si no se procesan adecuadamente los alimentos enlatados acidificados o de baja acidez, se puede producir la formación de toxina botulínica por Clostridium”, afirman las autoridades.

Este tipo de intoxicación alimentaria es considerada potencialmente mortal y tiene como síntomas, debilidad general, mareos, visión doble y dificultad para hablar. En estos casos es necesario recibir atención médica cuanto antes.

La orden para todos los consumidores que hayan adquirido estos productos y los tengan en sus hogares es devolverlos al lugar de compra para adquirir el reembolso correspondiente.