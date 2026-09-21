Contar con un pasaporte americano es esencial para todos los estadounidenses que desean viajar internacionalmente, pues es uno de los documentos de presentación obligatoria para realizar este tipo de traslados.

En ese sentido, al momento de su tramitación, no sólo debe entregarse de forma adecuada toda la documentación necesaria, sino que además es fundamental disponer de una fotografía que reúna los criterios solicitados.

“ Las fotos inaceptables son la razón número uno por la que ponemos en pausa las solicitudes de pasaporte ”, afirma el Departamento de Estado.

Disponer una fotografía aceptable es esencial para evitar cualquier inconveniente durante el trámite.

Tramitar el pasaporte de Estados Unidos: cómo debe ser la fotografía de la solicitud

Para que cumpla con los estándares, la indicación oficial es verificar los siguientes puntos

Iluminación

La imagen debe ser nítida y evitar luces o sombras intensas en la cara, es importante además que la fotografía no se vea demasiado brillante

Tamaño y posición

Otro punto clave es constatar que tanto la cabeza como los hombros del solicitante estén ubicados en el centro de la foto. El fondo debe ser blanco y el tamaño final de 2x2 pulgadas (51x51 mm). El cabello puede sobrepasar los bordes de la foto.

Resolución y calidad

No se permiten fotografías borrosas, granuladas ni pixeladas. Tampoco los ojos rojos y cualquier imagen dañada.

Es importante destacar que no pueden realizarse cambios de apariencia ni retoques con inteligencia artificial.

Postura

La indicación es mirar a la cámara con la cara descubierta, debe poder verse el color de los ojos. Se permite sonreír, pero es importante tener los ojos abiertos y la boca cerrada.

Accesorios e indumentaria

Se solicita quitarse las lentes y gafas de sol, a no ser que por una condición médica esto no sea posible. En dicho caso es necesario incluir una nota firmada por un médico.

Los sombreros también deben quitarse, a menos que se utilicen por fines religiosos en el día a día. Si esto es así, debe presentarse una declaración firmada. Lo mismo si se usa con fines médicos.

No puede usarse uniforme, ropa camuflada o auriculares. Piercings y joyas están permitidas siempre que no se tape la cara.

En el caso de los bebés, sólo es importante que se vea bien el rostro, que el niño mire a cámara con expresión neutral y que sea la única persona que aparezca en la foto.

Información importante sobre la fotografía del pasaporte que todos deben conocer

Es importante además que la fotografía color se haya tomado en los últimos 6 meses.

Por otra parte, si bien la fotografía puede realizarse en una instalación aceptable en el momento de la solicitud, también existen empresas que ofrecen servicios fotográficos y puede ser tomada por un amigo o familiar. Lo esencial es que reúna todos los requisitos antes mencionados.