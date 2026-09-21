La tarjeta de residente permanente (Green Card) de 10 años debe renovarse antes de su vencimiento para mantener un documento de identificación válido, aunque el estatus de residencia permanente continúe siendo legal. El trámite se hace con el Formulario I-90 ante USCIS, y conviene conocer bien cuándo iniciarlo, los pasos y el costo para no quedar con la tarjeta vencida.

Para qué sirve el Formulario I-90

El Formulario I-90 (Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente) es el documento que se presenta ante USCIS para renovar o reemplazar la Green Card. Se usa, por ejemplo, cuando la tarjeta está por vencer, cuando ya venció, o cuando se perdió, fue robada o tiene datos incorrectos.

Un punto importante: renovar la tarjeta no cambia el estatus de residente permanente. La condición de residente sigue vigente, aunque la tarjeta física esté vencida; lo que caduca es el documento, no el estatus.

La Green Card de 10 años se renueva con el Formulario I-90. Fuente: El Cronista.

Cuándo hacer la renovación

La Green Card de diez años debe renovarse cuando está por vencer (dentro de los seis meses previos a su expiración) o ya venció. Hacerlo a tiempo evita inconvenientes para trabajar, viajar o hacer trámites que requieren mostrar una tarjeta vigente.

Al presentar el I-90, USCIS emite un aviso de recibo que extiende automáticamente la validez de la tarjeta por un período determinado mientras se procesa la solicitud. Ese comprobante, junto con la tarjeta vencida, sirve como prueba de la residencia durante la espera.

Cómo es el trámite paso a paso

Completar el Formulario I-90, en línea a través de la cuenta de USCIS o en papel. Pagar la tarifa correspondiente (ver más abajo). Presentar la solicitud y guardar el aviso de recibo, que extiende la validez de la tarjeta. Asistir, si USCIS lo indica, a una cita para toma de datos biométricos (foto, huellas y firma). Esperar la resolución y la emisión de la nueva tarjeta.

Cuánto cuesta