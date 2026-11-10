El Departamento de Estado rechaza la renovación del pasaporte en línea a todas las personas menores de 25 años y deberán realizarlo por correo

El Departamento de Estado establece distintos requisitos para renovar el pasaporte estadounidense por internet, por correo postal o de manera presencial.

No todos los ciudadanos pueden acceder a la renovación en línea. Según su situación, deberán realizar el trámite por correo o solicitar un nuevo pasaporte en un centro autorizado.

¿Quiénes no pueden renovar su pasaporte en línea?

De acuerdo con la página oficial del Departamento de Estado, la renovación digital de pasaporte está habilitada únicamente para ciudadanos estadounidenses que cumplan con determinadas condiciones de edad, vigencia y estado del documento. No podrán utilizar esta modalidad quienes:

Tengan menos de 25 años.

Hayan recibido un pasaporte con una vigencia inferior a 10 años.

Tengan un documento vencido hace más de cinco años.

Necesiten viajar dentro de las próximas seis semanas.

Se encuentren fuera de Estados Unidos o sus territorios al momento de solicitar la renovación.

Necesiten modificar datos personales, como el nombre o el sexo.

Tengan un pasaporte dañado, perdido o robado.

De acuerdo con la página oficial del Departamento de Estado, la renovación digital de pasaporte está habilitada únicamente para ciudadanos estadounidenses que cumplan con determinadas condiciones de edad, vigencia y estado del documento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo se renueva el pasaporte por correo?

Quienes no puedan utilizar la plataforma digital podrán renovar el pasaporte por correo postal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para presentar el Formulario DS-82.

Para realizar el trámite, deberán seguir estos pasos:

Completar el Formulario DS-82: se puede llenar en línea e imprimir para presentarlo en papel. Debe estar firmado y fechado. Adjuntar el pasaporte anterior: se debe enviar el último documento emitido. Incluir una fotografía: debe cumplir con las medidas y condiciones exigidas por el Departamento de Estado. Presentar documentación adicional: quienes hayan cambiado legalmente su nombre deberán adjuntar el comprobante correspondiente. Pagar la tarifa: el costo es de US$ 130 para la libreta, US$ 30 para la tarjeta y US$ 160 para ambos documentos. Enviar la solicitud: se debe colocar toda la documentación en un sobre y enviarla a la dirección postal correspondiente al lugar de residencia.

¿Qué pasa cuando no se puede renovar el pasaporte?

No reunir los requisitos para renovar el pasaporte no significa que una persona pierda la posibilidad de obtener un nuevo documento. Sin embargo, deberá utilizar una modalidad de solicitud diferente.

Quienes no puedan acceder a la renovación en línea, pero cumplan con las condiciones del Formulario DS-82, podrán realizar el trámite por correo postal. En cambio, quienes tampoco reúnan los requisitos para esta alternativa deberán presentar una solicitud presencial mediante el Formulario DS-11, destinado a la emisión de nuevos pasaportes.

¿Quiénes tendrán que hacer el trámite de forma presencial obligatoriamente?

El Departamento de Estado exige que determinados ciudadanos soliciten un nuevo pasaporte de manera presencial, sin posibilidad de utilizar el procedimiento de renovación por correo.

Esta obligación alcanza a quienes:

Tengan un pasaporte perdido, robado o dañado.

Hayan recibido su último pasaporte hace más de 15 años.

Hayan obtenido el documento cuando tenían menos de 16 años.

No puedan presentar el pasaporte anterior para completar la renovación.

En estos casos, deberán acudir a un centro autorizado de aceptación de solicitudes (Passport Acceptance Facility) y presentar la documentación requerida para obtener un nuevo pasaporte.