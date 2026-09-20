Es una de las confusiones más frecuentes entre quienes viajan a Estados Unidos: creer que la fecha de vencimiento de la visa es hasta cuándo se puede permanecer en el país. En realidad, son dos cosas distintas, y confundirlas puede traer problemas migratorios serios.

Qué indica realmente la fecha de la visa

La visa estampada en el pasaporte tiene una fecha de vencimiento, pero esa fecha no marca cuánto tiempo puedes quedarte. Lo que indica es el último día en que puedes presentarte en un puerto de entrada (un aeropuerto o frontera) y pedir permiso para ingresar.

Dicho simple: la visa es un documento de viaje que te habilita a llegar y solicitar la admisión. No es un permiso de estadía por sí misma.

La fecha de vencimiento de la visa de EE.UU. no indica cuánto tiempo puedes quedarte: eso lo define el I-94. Shutterstock

El I-94: el documento que sí define tu estadía

Cuando ingresas a Estados Unidos, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) te asigna un registro llamado I-94. Ahí figura la fecha “Admitido hasta” (Admitted Until), que es la que realmente determina hasta cuándo puedes permanecer legalmente en el país.

Es decir: puedes tener una visa válida por varios años, pero el I-94 puede autorizarte una estadía mucho más corta en cada ingreso. Manda el I-94, no la visa.

Qué pasa si te quedas más allá de la fecha del I-94

Quedarse después de la fecha autorizada por el I-94 se considera presencia ilegal (overstay) y viola las leyes migratorias. Entre las consecuencias posibles están la cancelación de la visa y dificultades o prohibiciones para volver a ingresar a Estados Unidos en el futuro. Por eso, la fecha del I-94 es la que verdaderamente hay que tener en cuenta.