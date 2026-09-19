El Gobierno federal avanza en la restricción de licencias de conducir comerciales para quienes no puedan acreditar estatus migratorio legal.

Una norma promovida por el presidente Donald Trump obliga a los estados a verificar el estatus migratorio antes de emitir o renovar estos permisos. La medida impacta a conductores de camiones, autobuses y otros vehículos comerciales en todo el país.

La regulación se dirige a las denominadas licencias comerciales para no domiciliados (non-domiciled CDL), otorgadas a residentes temporales no ciudadanos. Estos permisos estaban concebidos para expirar junto al estatus migratorio de cada conductor.

La respuesta de los estados ha sido variada. Oregon fue más allá de lo exigido y suspendió toda emisión de CDL para no ciudadanos. California, por su parte, enfrenta una demanda judicial que actualmente frena la revocación masiva.

La nueva legislación federal relativa a las licencias de conducir comerciales: aspectos esenciales.

El 13 de febrero , la FMCSA y el Departamento de Transporte divulgaron una directiva que exige a los estados conceder licencias comerciales exclusivamente a aquellos que posean “un estatus migratorio verificable basado en empleo”. El plazo para el cumplimiento de esta disposición expiró el 16 de marzo.

La medida constituye un segmento de una política migratoria más extensa impulsada por Trump, quien ha solicitado la aprobación de la “Ley Dalilah”. Esta legislación tiene como objetivo prohibir a cualquier estado emitir licencias comerciales a individuos en situación irregular.

El incidente que originó la propuesta ocurrió en noviembre en Oregón. Un hombre de 25 años y su esposa perdieron la vida tras un choque con un semirremolque manejado por Rajinder Kumar, quien contaba con licencia temporal emitida en California. ICE demandó su detención por haber ingresado al país de manera irregular.

La medida constituye un segmento de una política migratoria más extensa impulsada por Trump, quien ha solicitado la aprobación de la “Ley Dalilah”. Esta legislación tiene como objetivo prohibir a cualquier estado emitir licencias comerciales a individuos en situación irregular.

Cómo se implementó la suspensión por estado

Oregon implementó la norma de manera rigurosa: suspendió la emisión y renovación de CDL para cualquier residente temporal no ciudadano. Aproximadamente 1.400 individuos en dicha entidad poseen licencias válidas; podrán mantenerlas, sin embargo, el DMV no aceptará nuevas solicitudes.

Indiana ha anulado de forma directa las 1.800 licencias previamente emitidas a no ciudadanos. Por su parte, California se encuentra actualmente en medio de una acción legal que, por ahora, impide la revocación de los permisos vigentes, los cuales ascienden a cerca de 20.000.

Personas afectadas por la limitación impuesta

Solicitantes de asilo con permiso de trabajo vigente.

Beneficiarios del programa DACA.

Titulares de visas de trabajo temporales.

Residentes temporales no ciudadanos en estados con aplicación amplia, como Oregon.

Nueva legislación nacional: implicaciones para las CDLs previamente emitidas

La situación varía según el estado. A nivel federal, la normativa no obliga a anular permisos existentes, solo a prohibir nuevas emisiones. Sin embargo, cada estado tiene la facultad de implementar criterios más estrictos, tal como se evidenció en Oregon e Indiana.