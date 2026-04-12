Estados Unidos puso en marcha uno de los proyectos nucleares más ambiciosos de su historia. Se trata de la construcción de una nueva red de silos para el misil intercontinental Sentinel. Lejos de ser una simple actualización, el programa implica levantar desde cero cerca de 450 silos, centros de control y una infraestructura completamente nueva en las Grandes Llanuras, en lo que ya es considerado uno de los proyectos de construcción militar más grandes y complejos jamás emprendidos por la Fuerza Aérea. El desarrollo del misil intercontinental Sentinel no se corresponde con una lógica ofensiva, sino a una estrategia de disuasión nuclear que Estados Unidos considera central para su seguridad. Según la U.S. Air Force Nuclear Weapons Center, el objetivo es garantizar un sistema “seguro, confiable y efectivo” que asegure la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza nuclear. Este programa se inscribe dentro de una transformación más amplia de la política militar estadounidense. En este esquema, Sentinel no es solo una actualización tecnológica, sino una pieza clave en el equilibrio estratégico global. El Sentinel (LGM-35A) es un misil balístico intercontinental diseñado para ser lanzado desde silos subterráneos y recorrer miles de kilómetros hasta su objetivo. De acuerdo con la fuerza aérea, forma parte de un sistema integral que incluye no solo el misil, sino también infraestructura de lanzamiento, comunicaciones y control modernizados. Su función no es el uso en conflictos convencionales, sino garantizar una capacidad de respuesta inmediata en caso de ataque nuclear. Esa capacidad de “segundo golpe” es la base de la disuasión: evitar que un adversario ataque al saber que la respuesta sería inevitable. El programa Sentinel se convirtió en uno de los proyectos militares más costosos de Estados Unidos. Según datos publicados por War.gov, el costo estimado alcanzó los 140,900 millones de dólares, lo que representa un incremento del 81% respecto al plan original. El presupuesto muestra que el Sentinel compite dentro de un escenario de fuerte expansión del gasto militar, lo que genera tensiones sobre cómo asignar recursos. En ese marco, el costo de mantener la disuasión nuclear se consolida como uno de los mayores desafíos estratégicos y económicos para Estados Unidos.