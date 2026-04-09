Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta —empresa dueña de WhatsApp, Instagram y Facebook—, pronunció una de las frases más citadas del mundo tech en octubre de 2011, durante una charla informal ante emprendedores en Y Combinator Startup School, en el campus de Stanford. Tenía 27 años y ya era multimillonario. Su mensaje fue directo: “El mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia garantizada para fracasar es no tomar riesgos.” Lo que pocos saben es que la frase no es suya. El propio Zuckerberg reconoció que se la debe a Peter Thiel —cofundador de PayPal, primer inversor externo de Facebook y uno de los pensadores más influyentes de Silicon Valley— quien le transmitió ese principio en los primeros años de la compañía. Zuckerberg la adoptó, la desarrolló con sus propias palabras y la convirtió en el núcleo de su filosofía empresarial. La frase no es retórica: es el argumento que justificó las dos apuestas más audaces de Zuckerberg. En 2012, Meta compró Instagram por u$s 1.000 millones cuando el mercado lo consideraba un precio absurdo. En 2014, adquirió WhatsApp por u$s 19.000 millones, una cifra que generó incredulidad generalizada. Ambas operaciones son hoy los pilares del ecosistema publicitario más grande del mundo. La misma lógica explica la apuesta por la realidad virtual con el cambio de nombre a Meta en 2021 y la inversión masiva en inteligencia artificial desde 2023, con el lanzamiento del modelo Llama y la integración de IA en todas sus plataformas. Para Zuckerberg, cada una de esas decisiones fue incómoda en su momento —y precisamente por eso valió la pena tomarlas. En un contexto donde la inteligencia artificial redefine industrias enteras, la sentencia tiene una consecuencia concreta: esperar tiene un costo. Las empresas que posponen decisiones estratégicas en períodos de cambio acelerado no conservan el statu quo —lo ceden. Quienes no se mueven, retroceden. Meta lo aplica con coherencia: invierte decenas de miles de millones anuales en infraestructura de IA, compitiendo directamente contra OpenAI, Google y Microsoft. El riesgo, según su CEO, no está en apostar. Está en quedarse quieto mientras el mercado se mueve. Una lección que, en rigor, le enseñó otro.