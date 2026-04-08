China da un paso clave en su estrategia global con la consolidación de su presencia militar fuera de Asia. En una región considerada vital para el comercio internacional, el gigante asiático confirmó la instalación de una base militar en un punto geográfico altamente estratégico. La base está ubicada en Yibuti, en pleno Cuerno de África, una zona que conecta rutas marítimas fundamentales entre Europa, Asia y Medio Oriente. Yibuti se encuentra cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. Por esta vía circula una gran parte del comercio global, incluyendo: La instalación en Yibuti representa la primera base militar oficial de China fuera de su territorio, marcando un cambio en su política internacional. El caso de Yibuti es particular porque, a pesar de su tamaño reducido, se convirtió en uno de los puntos con mayor concentración militar del mundo. En este territorio conviven bases de distintas potencias, lo que refleja su enorme valor estratégico en el tablero global. Además de China, países como Estados Unidos, Francia y Japón mantienen presencia militar en la zona, principalmente para asegurar rutas comerciales, combatir la piratería y reforzar su influencia en una región clave entre África y Medio Oriente.