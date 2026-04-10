En Estados Unidos, la ley federal dictamina que todos los hombres que cumplen 18 años deben registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), una lista oficial del país que podrá ser utilizada por el Gobierno en caso de que una emergencia nacional tenga lugar. De tener necesidad, “el Sistema de Servicio Selectivo utilizará el registro para proporcionar personal al Departamento de Guerra y servicio alternativo para los objetores de conciencia, si así lo autorizan el presidente y el Congreso”, indican las autoridades. En ese marco, una medida de la Administración Trump cambiará el proceso en diciembre de 2026 y ahora la inscripción de los hombres elegibles para el servicio militar se realizará de forma automática. El pasado 18 de diciembre, Donald Trump firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026. “Este cambio legal transfiere la responsabilidad del registro de los hombres individuales al SSS mediante la integración con fuentes de datos federales”, se indica en el sitio web oficial del SSS. Actualmente, los hombres deben registrarse por su cuenta y enfrentan diversas penalizaciones en caso de no hacerlo. Con la nueva modalidad quienes se consideren elegibles serán automáticamente anotados y la selección se realizará con los datos del gobierno federal que ya tiene el SSS. Según lo indican las autoridades, serán registrados Las autoridades especifican que el estar registrado no es garantía absoluta de que la persona será reclutada, sino que, en caso de que sea necesario un llamado obligatorio, se seguirían los pasos a continuación