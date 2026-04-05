El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su proyecto de presupuesto para 2027 con un giro contundente: aumentar un 44% el gasto en defensa hasta alcanzar 1,5 billones de dólares, el nivel más alto en décadas. La iniciativa llega en medio de la escalada del conflicto con Irán y deja en claro la prioridad de la Casa Blanca: fortalecer el poder militar incluso por encima de programas sociales clave. El plan, que ya genera fuertes tensiones en el Congreso, también incluye un recorte del 10% en programas federales no vinculados a la defensa, lo que impactaría directamente en áreas sensibles como salud, vivienda y asistencia social. El eje central del presupuesto es el refuerzo del aparato militar y de seguridad. En ese marco, el Gobierno busca ampliar los recursos destinados a la política migratoria, con un fuerte enfoque en el control y las deportaciones. Entre las medidas más relevantes aparecen: La estrategia apunta a endurecer la política migratoria en paralelo al aumento del gasto militar. Para financiar este incremento histórico en defensa, el proyecto propone recortes profundos en múltiples sectores del Estado. Trump fue explícito al respecto al señalar: “Estamos peleando guerras. No podemos ocuparnos del cuidado infantil”. Los ajustes alcanzan a varias áreas: También se plantea cancelar más de 15.000 millones de dólares destinados a infraestructura aprobada durante la gestión de Joe Biden, lo que marca un cambio de rumbo en la política económica. El presupuesto no solo afecta a los programas sociales. También introduce cambios en áreas estratégicas: En el caso de la NASA, la reducción equivale a cerca del 23% de su presupuesto, lo que podría impactar en futuras misiones espaciales. El plan llega en un contexto delicado: Estados Unidos enfrenta déficits anuales cercanos a los 2 billones de dólares y una deuda que supera los 39 billones. Además, el Congreso ya se encuentra trabado en la discusión del gasto actual, con fuertes diferencias entre republicanos y demócratas, especialmente en torno a la política migratoria.