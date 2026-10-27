El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos envía esta notificación final a contribuyentes con deudas tributarias pendientes.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) envía la carta LT11 a determinados contribuyentes que tienen impuestos federales pendientes de pago y cuyo caso avanzó en el proceso de cobro. Esta notificación final advierte que el organismo pretende embargar bienes o ingresos para recuperar la deuda tributaria.

La advertencia es importante porque el embargo puede alcanzar salarios, cuentas bancarias y otros activos, hasta cubrir el monto adecuado.

La notificación también informa sobre el derecho a solicitar una audiencia de debido proceso de cobro. En general, hay un plazo de 30 días desde recepción de la LT11 o la Letter 1058 para pedirla, aunque es fundamental comprobar la fecha límite y las instrucciones del aviso recibido.

¿Qué es la carta LT11 del IRS y a quiénes se la envía?

La carta LT11 es una notificación final de intención de embargo que el IRS envía cuando una deuda tributaria sigue sin resolverse. El organismo ya comunicó al contribuyente que existe un saldo pendiente y, si no se paga ni se acuerda una solución, puede avanzar con medidas para cobrarlo.

En ese sentido, la carta pueden recibirla contribuyentes con impuestos federales impagos, incluidos empleados, trabajadores independientes y propietarios de negocios, e incluye información sobre el saldo reclamado, la intención de embargar y las opciones disponibles para responder.

La carta LT11 del IRS está dirigida a contribuyentes con impuestos federales impagos y puede preceder al embargo de salarios y cuentas bancarias. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué el IRS puede embargar salarios y cuentas bancarias tras enviar la carta LT11?

El IRS puede utilizar un embargo para tomar determinados bienes o ingresos y destinarlos al pago de una deuda tributaria. La medida puede alcanzar salarios, cuentas bancarias, ingresos comerciales, bienes personales y ciertos reembolsos de impuestos estatales. En algunas circunstancias, también puede afectar otros activos, incluidos vehículos, inmuebles y beneficios del Seguro Social, sujetos a las excepciones legales correspondientes.

Además, el organismo puede presentar un gravamen fiscal federal, que constituye un reclamo legal sobre los bienes y derechos de propiedad del contribuyente y puede dificultar el acceso al crédito.

Si el contribuyente no responde a la carta LT11 ni resuelve la deuda tributaria, el IRS puede avanzar con el embargo de salarios, cuentas bancarias y otros bienes. Por lo general, antes de hacerlo, el organismo debe haber enviado una factura por los impuestos adeudados y notificado su intención de embargar con al menos 30 días de anticipación, aunque existen excepciones legales. La LT11 también informa sobre el derecho a solicitar una audiencia de debido proceso de cobro ante la Oficina Independiente de Apelaciones del IRS.

¿Qué deben hacer los contribuyentes si reciben la carta LT11 del IRS?

Quienes reciben la carta LT11 deben revisar el monto reclamado, comprobar la fecha límite y seguir las instrucciones del IRS. Según su situación, pueden considerar las siguientes opciones:

Verificar la deuda : comprobar que el saldo sea correcto y que los pagos anteriores estén registrados. Si ya pagaron, deben presentar los comprobantes correspondientes.

Solicitar una audiencia : si no están de acuerdo con la deuda o con la medida de cobro, pueden solicitar un audiencia de debido proceso mediante el Formulario 12153 del IRS. El plazo general es de 30 días desde la recepción de la notificación, por lo que deben comprobar la fecha límite indicada en la carta.

Consultar un plan de pagos : quienes reconocen la deuda, pero no pueden pagarla de una sola vez, pueden solicitar un acuerdo en cuotas si reúnen los requisitos. Según las circunstancias, esto puede afectar las acciones de cobro que el IRS puede llevar adelante.

Pedir asistencia: quienes tengan dificultades para resolver el problema pueden acudir al Servicio del Defensor del Contribuyente, que ayuda a resolver determinados problemas tributarios.

Cabe destacar que ignorar la carta no elimina la deuda ni garantiza que se detengan las acciones de cobro, es por ello que el usuario debe revisar las opciones disponibles y actuar dentro de los plazos correspondientes.