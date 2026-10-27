Las tres flechas negras forman un símbolo que indica el sentido de circulación en las rotondas.

Una señal de tránsito con tres fechas negras que forman un círculo sobre un fondo blanco puede llamar la atención de los conductores que circulan por las calles y rutas de Estados Unidos. Aunque su diseño parece sencillo, transmite una indicación importante para quienes se aproximan a una intersección circular.

El símbolo corresponde a una señal complementaria de circulación en rotondas, conocida en inglés como Roundabout Circulation Plaque (R6-5P). Reconocer esta señal ayuda a comprender cómo se organiza la circulación en una rotonda y por qué es importante respetar las indicaciones de ceda el paso y las marcas de los carriles.

La Administración Federal de Carreteras (FHWA) establece pautas para este tipo de intersecciones, donde la prioridad de paso y el sentido de circulación son fundamentales para la seguridad vial.

¿Qué significa la señal de tránsito con tres flechas negras en círculo con fondo blanco?

La señal de tránsito con tres flechas negras en círculo con fondo blanco indica el sentido de circulación dentro de una rotonda. En EE.UU., el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (MUTCD, por sus siglas en inglés) la identifica como Roundabout Circulation Plaque, con el código R6-5P, y señala que la función es orientar a los conductores sobre cómo deben circular alrededor de la isla central de la intersección.

Según la sección 2B.51 del manual federal, esta señal puede colocarse debajo de un cartel de ceda el paso en los accesos a una rotonda cuando no hay lugar adecuado para instalar otra señal en la isla central.

El manual oficial estadounidense establece cómo se utiliza esta señal y cuándo puede acompañar a otras indicaciones. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué deben hacer los conductores al encontrar esta señal en Estados Unidos?

Al acercarse a una rotonda, los conductores deben prestar atención a las señales de tránsito, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de ceda el paso cuando estén presente. La Administración Federal de Carreteras (FHWA) explica que las rotondas modernas dan prioridad a los vehículos que ya circulan por el anillo, por lo que quienes ingresan deben cederles el paso.

Una vez dentro de la intersección, los conductores deben seguir el sentido antihorario indicado por las flechas y respetar las marcas viales y la señalización de los carriles.