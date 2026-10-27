Este código está presente en todas las hojas de pasaporte americano.

La libreta de pasaporte americana no sólo es un documento con validez internacional, sino que también puede presentarse para diversos trámites como prueba legítima de ciudadanía, independientemente de qué edición sea.

El alcance de este documento se debe a que es emitido con diversas características de seguridad que permiten sustentar su validez a nivel internacional y nacional, entre ellas, el número que se encuentra perforado en cada una de sus páginas.

Qué significa el número perforado en el libro de pasaporte americano y para qué sirve que esté ahí

Este conjunto de números se otorga de manera única para cada pasaporte y funciona como una suerte de código diferencial para las autoridades, dado que además de probar originalidad, permite identificar los diferentes ejemplares. Se conforma por una letra seguida de ocho números.

Dicho código único está perforado en cada una de las páginas del pasaporte americano para mejorar su seguridad porque este método es más difícil de manipular que cualquier otro, especialmente considerando que estos ejemplares no deben presentar daños sobre los datos que alojan.

Así luce la libreta pasaporte de Estados Unidos de nueva generación, que comenzó a emitirse de manera oficial en 2021. Travel State

Otras características de seguridad de la libreta pasaporte

En el nuevo diseño -que comenzó a emitirse en 2021- y al día de hoy es el que se mantiene, se incorporan además características de seguridad como:

Página de datos de policarbonato

Grabado láser

Diseño actualizado

Fibras de seguridad

Este año, además, comenzaron a emitirse los “pasaportes patriotas”, una versión limitada de 250,000 ejemplares que cuentan con las mismas características y validez que las alternativas tradicionales, aunque buscan brindar honor a los 250 años de independencia.

¿Cuándo los pasaportes viejos ya no pueden utilizarse?

Si bien todas las versiones anteriores suelen ser válidas para probar ciudadanía y, en los casos en los que se encuentren vigentes para viajar internacionalmente, esto sólo aplica si los ejemplares están en perfecto estado.

Los pasaportes que presentan daños de agua, moho, roturas, rasguños o cualquier otro maltrato severo y que no se deba al uso natural y frecuente del documento, no se consideran aceptables.