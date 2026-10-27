Los contribuyentes podrán utilizar varias herramientas digitales para consultar sus impuestos y realizar pagos (Fuente: Shutterstock).

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) cerrará sus Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC) el jueves 26 de noviembre de 2026, por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Durante este feriado federal, los usuarios no podrán acudir a las oficinas para recibir asistencia tributaria en persona , por lo que quienes necesiten resolver un trámite con una representante deberán organizarse con anticipación.

“Las oficinas del IRS están cerradas en los días feriados federales”, confirma el organismo en su sitio web.

Cuándo volverán a abrir las oficinas del IRS

Las oficinas de IRS que cierren por Thanksgiving retomarán la atención presencial el viernes 27 de noviembre de 2026. El organismo recomienda solicitar una cita antes de acudir a un TAC, ya que algunos trámites requieren atención especializada.

El cierre de los centros no significa que todos los servicios queden suspendidos. El IRS mantiene recursos digitales para que los contribuyentes puedan adelantar gestiones sin desplazarse.

Qué trámites presenciales no se podrán hacer el 26 de noviembre

Durante el cierre, no habrá atención presencial para los trámites que dependan de una cita y de la intervención directa de un representante. Entre ellos:

Verificar la identidad : cuando el IRS solicite documentos originales o una revisión presencial.

Resolver casos tributarios especiales : como determinadas disputas de cobro, auditorías o situaciones relacionadas con multas y embargos que requieran atención personal.

Presentar documentos en una cita : cuando el procedimiento exija revisar expedientes físicos con un agente.

Gestionar un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) : si la solicitud o renovación requiere presentar documentación original o recibir asistencia presencial.

Entregar pagos directamente en una oficina: cuando el trámite específico dependa de una gestión presencial disponible en ese centro.

Antes de Thanksgiving, lo más conveniente es confirmar si el trámite puede completarse por internet o si necesita una cita. Así, los contribuyentes podrán organizar sus declaraciones, pagos y consultas sin depender de una visita durante el feriado federal. Shutterstock

Qué herramientas digitales funcionarán el 26 de noviembre

Aunque las oficinas están cerradas, los contribuyentes pueden utilizar las herramientas digitales del IRS para realizar varias gestiones:

Presentar la declaración de impuestos : mediante las opciones de presentación electrónica disponibles en IRS.gov.

Consultar el estado del reembolso : a través de la herramienta Reembolsos, sin necesidad de acudir a una oficina.

Pagar impuestos pendientes : mediante las opciones electrónicas de pagos del IRS.

Revisar una deuda tributaria : desde la cuenta en línea para personas físicas, donde se pueden consultar saldos y antecedentes de pagos.

Solicitar un plan de pagos : a través de la herramienta de planes de pago, si se cumplen los requisitos.

Consultar registros tributarios: mediante el servicio para obtener transcripciones.

En su comunicado del 28 de agosto de 2026, la agencia destacó que sus servicios en línea permiten resolver asuntos tributarios habituales de forma segura.