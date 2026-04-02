La ciudad de Nueva York endurece los controles y ahora vigila a los ciudadanos con nuevas cámaras de ruido que pueden derivar en multas de hasta 2.500 dólares por persona. El sistema ya está en expansión y apunta especialmente a conductores con escapes modificados o vehículos que superen los límites permitidos. La medida, impulsada por el nuevo alcalde Zohran Mamdani, se enmarca en una estrategia más amplia para reducir la contaminación sonora en la ciudad, combinando tecnología, monitoreo constante y sanciones económicas cada vez más altas para quienes incumplan las normas. El plan se apoya en legislación estatal y local vigente, y suma nuevas herramientas de control que permiten detectar infracciones de forma automática, sin necesidad de operativos presenciales. El sistema incorpora cámaras de ruido ocultas que registran automáticamente a los vehículos que exceden los límites permitidos. Estas herramientas combinan distintos elementos tecnológicos para identificar infracciones con precisión. Las cámaras están equipadas con micrófonos de alta sensibilidad, lentes panorámicas y lectores automáticos de patentes. Cuando un vehículo supera los 85 decibeles, el sistema se activa, graba un video corto, identifica la matrícula y envía la información al Departamento de Protección Ambiental (DEP) para su validación. Las ubicaciones no son públicas y ya operan en zonas como Midtown y Downtown Brooklyn, entre otros puntos estratégicos, para evitar que los conductores esquiven los controles. Las sanciones forman parte de un esquema progresivo que aumenta según la reincidencia y la gravedad de la infracción. El objetivo es desalentar el uso de escapes ilegales y reducir el ruido urbano. Además, desde el 21 de abril de 2026, ciertos proyectos de construcción deberán implementar monitoreo de ruido continuo las 24 horas. Esta exigencia alcanza a obras de gran tamaño cercanas a zonas residenciales y con actividad prolongada, cuyos datos serán enviados en tiempo real a las autoridades. El endurecimiento de los controles responde a un fuerte aumento en las quejas por ruido en la ciudad durante la última década y a sus efectos sobre la salud pública. Las autoridades advierten que la exposición constante al ruido puede generar alteraciones del sueño, estrés y problemas auditivos, además de estar asociada a mayores niveles de contaminación en vehículos con escapes modificados.