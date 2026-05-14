El Department of Motor Vehicles (DMV) es el organismo responsable de emitir, regular y renovar las licencias en el estado de Nueva York. Esto le da la autoridad necesaria para aplicar sanciones como multas o suspensiones cuando no se cumplen con las reglas estatales. En Nueva York se exige a las personas que se mudan desde otro estado que actualicen su documentación dentro un plazo de 30 días posteriores al cambio de residencia para poder conducir de forma legal. Quienes no realicen el canje de licencia de conducir de otro estado dentro de los 30 días posteriores a la mudanza y circulen por las calles neoyorquinas de igual manera, se exponen a posibles sanciones, problemas administrativos para renovación e incluso la pérdida del derecho a conducir legalmente dentro del estado. La normativa aclara que los nuevos residentes no pueden conservar una licencia emitida por otro estado al mismo tiempo que tiene una de Nueva York, por lo que exige entregar el antiguo a la hora de realizar el intercambio. Vivir en Nueva York durante 90 días se considera una evidencia presunta de residencia permanente dentro el estado, por lo que activa las obligaciones y la necesidad de actualizar la documentación. Los conductores deben acercarse a una oficina del DMV de forma presencial con la licencia válida emitida por otro estado. El documento tiene que tener una foto válida, al menos seis meses de antigüedad previa a la solicitud y no puede estar suspendida, vencida ni revocada hace más de 24 meses. Adicionalmente, se deberá aprobar un examen de visión o presentar un certificado visual autorizado. También se debe acreditar identidad y residencia en Nueva York, además de abonar las tarifas correspondientes.