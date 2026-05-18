La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.78 este lunes, 18 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -1.18%.

En la última semana, el peso dominicano subió 0.75%, pero en el último año acumula una caída de -3.24%.

Conoce la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad del Peso dominicano en la última semana se situó en un 13.24%, superando su volatilidad anual del 11.08%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 indica que la moneda ha aumentado su valor en comparación con días anteriores. Esto refleja una mejora en la confianza económica y un posible fortalecimiento frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante estar atentos a las fluctuaciones, ya que cualquier cambio significativo en el mercado podría influir en esta tendencia. En general, esta alza sugiere un panorama favorable, pero siempre hay que considerar factores externos que podrían afectar la estabilidad del peso.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.