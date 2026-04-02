La ley en Estados Unidos establece que ciertas personas pueden cobrar su herencia aunque no hayan sido incluidas en el testamento, lo que impacta directamente en la distribución de bienes tras una muerte. En particular, existe una protección específica para hijos nacidos después de que se redactó el documento, quienes pueden reclamar una parte del patrimonio. Esta norma, vigente en estados como Nueva York bajo la sección 5-3.2 de la ley de Sucesiones, Poderes y Fideicomisos, busca evitar que estos herederos queden excluidos por omisión. En estos casos, la herencia puede redistribuirse incluso si el testamento original no los menciona. El alcance de esta regla depende de variables clave, como la existencia de otros hijos al momento de redactar el testamento o si hubo alguna provisión previa. Por eso, no todos los escenarios se resuelven igual y el impacto sobre otros beneficiarios puede variar. Las personas que pueden cobrar su herencia sin haber sido incluidas en el testamento son principalmente los llamados “hijos posteriores” (after-born children), es decir, aquellos nacidos después de que el testador redactó su última voluntad. La ley contempla estos casos para evitar que queden excluidos por una cuestión temporal. Para que este derecho aplique, deben cumplirse condiciones específicas: Si el testador ya tenía hijos al momento de redactar el testamento, la situación cambia. Cuando no se incluyó a ninguno, el hijo posterior no tiene derecho automático a heredar. En cambio, si sí se contempló a otros hijos, el heredero omitido puede reclamar una parte proporcional, como si hubiera sido incluido desde el inicio. Cuando se reconoce el derecho de estas personas a cobrar su herencia, la distribución de los bienes se ajusta incluso si el testamento establece otra cosa. Esto implica que otros beneficiarios pueden ver reducida su parte para dar lugar al heredero omitido. La forma en que se calcula esa porción depende del contenido del testamento y de la situación familiar. Si había otros hijos incluidos, el nuevo heredero recibe una parte equivalente a la que le habría correspondido en igualdad de condiciones. Si no había hijos al momento de redactar el documento, se aplica el criterio de sucesión intestada. En términos prácticos, la porción del heredero no previsto se obtiene de manera proporcional de los bienes asignados en el testamento, ya sea a otros hijos o a beneficiarios designados. Además, existen situaciones particulares que pueden modificar el resultado. Si el testamento deja en claro que el autor quiso excluir a futuros hijos, la interpretación legal puede variar. También se reconoce este derecho a hijos no matrimoniales, siempre que la paternidad esté legalmente establecida.