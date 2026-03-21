Zohran Mamdani encendió el debate en Estados Unidos con una propuesta que podría cambiar por completo la experiencia del Copa Mundial de la FIFA 2026: transporte público gratuito durante cinco semanas en Nueva York. La iniciativa, que ya comenzó a analizarse a nivel estatal, apunta a facilitar la movilidad de millones de personas durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, aunque también abre interrogantes sobre su costo y viabilidad a largo plazo. El proyecto impulsado por Mamdani propone eliminar el pago en todos los autobuses urbanos entre mediados de junio y mediados de julio de 2026, coincidiendo con los partidos que se disputarán en el MetLife Stadium. La medida funcionaría como una prueba piloto de cinco semanas, con tres objetivos principales: Sin embargo, la implementación no depende únicamente del alcalde. La decisión final deberá ser aprobada por la gobernadora Kathy Hochul y por la Metropolitan Transportation Authority (MTA), organismo que regula tarifas y administra el sistema. Uno de los principales puntos de tensión es el financiamiento. La MTA advirtió que el sistema de transporte depende en gran medida del cobro de boletos, que forman parte de un presupuesto anual cercano a USD 21.000 millones. Además, el contexto ya es complejo: Según estimaciones oficiales, el costo de implementar el transporte gratuito podría ser: La idea no surge de cero. En 2023, Nueva York ya probó un esquema limitado con una línea gratuita por distrito, que dejó resultados mixtos: Ahora, el nuevo plan busca escalar esa experiencia a toda la red de autobuses durante el Mundial, con la expectativa de incrementar la participación y mejorar la movilidad urbana.