El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos advirtió sobre un evento meteorológico de gran magnitud que afectará durante las próximas 48 horas con tormentas severas, lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas. Meteorólogos sostienen que las tormentas podrían regenerarse sobre las mismas áreas durante dos jornadas consecutivas, aumentando el riesgo de anegamientos y complicaciones en rutas y zonas urbanas. Los informes meteorológicos indican que el sistema avanzará acompañado por condiciones atmosféricas muy inestables. Las áreas afectadas podrían registrar períodos prolongados de lluvias fuertes entre la noche del lunes y el miércoles, con acumulados importantes en poco tiempo. Además de las precipitaciones, las tormentas podrían generar ráfagas cercanas a los 75 km/h. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica explica que las tormentas severas suelen producir vientos dañinos dentro de ese rango. Especialistas advirtieron que la combinación de tormentas reiteradas y elevados niveles de humedad favorecerá inundaciones repentinas, caída de árboles y cortes de energía. También podría reducirse considerablemente la visibilidad en rutas debido a las lluvias intensas y las ráfagas de viento. El fenómeno permanecerá bajo monitoreo constante durante las próximas horas debido a posibles cambios en la intensidad de las tormentas. Las autoridades meteorológicas recomendaron seguir las alertas oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor actividad eléctrica.