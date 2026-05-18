Al cierre de mercados de este lunes, 18 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.2866. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.25%.

El peso mexicano subió 0,36% en la última semana, pero cae -9,06% en el último año, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso mexicano, con un 5.25%, es menor que la volatilidad anual de 7.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días consecutivos ha experimentado un incremento. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en el valor de la moneda en relación con otras divisas.

En comparación con los días anteriores, el Peso mexicano ha mostrado un comportamiento estable en su cotización, lo que indica una recuperación gradual. Este movimiento puede ser interpretado como una respuesta favorable a factores económicos recientes.

La tendencia positiva en la cotización del Peso podría reflejar confianza en la economía nacional y un posible aumento en la inversión extranjera.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.