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Mezclar sal de mesa y bicarbonato de sodio es uno de los trucos de limpieza doméstica más recomendados para remover grasa, restos de comida quemada y manchas difíciles de los utensilios de cocina.

Ambos ingredientes, presentes en la mayoría de los hogares, funcionan como un abrasivo suave y un agente neutralizador de olores, que los vuelve especialmente útiles para limpiar ollas sin dañarlas ni recurrir a químicos.

Este método es una gran alternativa porque es económico, fácil de preparar y efectivo para recuperar el brillo de superficies, especialmente en ollas.

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Para qué funciona mezclar sal y bicarbonato

La eficacia de esta combinación se debe a las propiedades de cada ingrediente.

Por un lado, la sal de mesa funciona como abrasivo natural, cuyos cristales ayudan a desprender restos de comida adheridos y suciedad acumulada sin rayar las superficies.

Por el otro, el bicarbonato de sodio es un gran aliado por sus propiedades desengrasantes y alcalinas, esenciales para aflojar residuos de grasa y neutralizar malos olores.

Cuando ambos se mezclan, forman una pasta de limpieza suave para eliminar restos de comida y manchas difíciles en ollas, cacerolas y sartenes.

El bicarbonato es un gran ingrediente para preparar mezclas caseras.
El bicarbonato es un gran ingrediente para preparar mezclas caseras.

Cómo se implementa esta mezcla con bicarbonato y sal para para limpiar

Este truco casero se puede aplicar en pocos pasos con ingredientes comunes, se necesitará

  • 2 cucharadas de sal de mesa
  • 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
  • Un chorrito de agua tibia

Cómo aplicar la mezcla paso a paso

  • Colocar la sal y el bicarbonato dentro de la olla que se desea limpiar
  • Agregar una pequeña cantidad de agua tibia hasta formar una pasta espesa
  • Distribuir la mezcla sobre las zonas con restos de comida o grasa
  • Dejar actuar durante varios minutos para que los residuos se aflojen
  • Frotar con una esponja suave o cepillo de cocina
  • Enjuagar con agua tibia hasta retirar completamente la mezcla

Este método es especialmente aconsejable cuando las ollas tienen restos difíciles adheridos después de cocinar o manchas en el fondo.