Mezclar sal de mesa y bicarbonato de sodio es uno de los trucos de limpieza doméstica más recomendados para remover grasa, restos de comida quemada y manchas difíciles de los utensilios de cocina.

Ambos ingredientes, presentes en la mayoría de los hogares, funcionan como un abrasivo suave y un agente neutralizador de olores, que los vuelve especialmente útiles para limpiar ollas sin dañarlas ni recurrir a químicos.

Este método es una gran alternativa porque es económico, fácil de preparar y efectivo para recuperar el brillo de superficies, especialmente en ollas.

Para qué funciona mezclar sal y bicarbonato

La eficacia de esta combinación se debe a las propiedades de cada ingrediente.

Por un lado, la sal de mesa funciona como abrasivo natural, cuyos cristales ayudan a desprender restos de comida adheridos y suciedad acumulada sin rayar las superficies.

Por el otro, el bicarbonato de sodio es un gran aliado por sus propiedades desengrasantes y alcalinas, esenciales para aflojar residuos de grasa y neutralizar malos olores.

Cuando ambos se mezclan, forman una pasta de limpieza suave para eliminar restos de comida y manchas difíciles en ollas, cacerolas y sartenes.

El bicarbonato es un gran ingrediente para preparar mezclas caseras.

Cómo se implementa esta mezcla con bicarbonato y sal para para limpiar

Este truco casero se puede aplicar en pocos pasos con ingredientes comunes, se necesitará

2 cucharadas de sal de mesa

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Un chorrito de agua tibia

Cómo aplicar la mezcla paso a paso

Colocar la sal y el bicarbonato dentro de la olla que se desea limpiar

Agregar una pequeña cantidad de agua tibia hasta formar una pasta espesa

Distribuir la mezcla sobre las zonas con restos de comida o grasa

Dejar actuar durante varios minutos para que los residuos se aflojen

Frotar con una esponja suave o cepillo de cocina

Enjuagar con agua tibia hasta retirar completamente la mezcla