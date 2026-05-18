En Estados Unidos, el calendario oficial de días festivos contempla un total de 11 fechas feriado destinadas a conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

Durante estos días, los clientes de instituciones financieras como Bank of America y Wells Fargo deben considerar que todas las sucursales bajan sus persianas y permanecen cerradas, por lo que se suspenderán las operaciones en persona.

En ese marco, pronto se conmemorará Memorial Day, una de las festividades agendadas en el cronograma, por lo que durante ese día sólo se permitirá gestionar trámites online o con ATMs .

Bank of America y Wells Fargo cierran sus sucursales en todo el país: qué día será

De cara al próximo lunes 25 de mayo, ambos bancos publicaron en sus calendarios oficiales que sus oficinas y sucursales permanecerán cerradas al público con motivo de Memorial Day.

Esta festividad busca recordar a los soldados que fallecieron mientras combatían en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad el lunes 25 de mayo.

Qué operaciones podrán realizarse durante estas 24 horas de cierre

Es importante considerar que, pese al cierre de sucursales, los diferentes ATMs de ambos bancos funcionarán con normalidad para realizar operaciones básicas como extracción de dinero, consultas de saldo, transferencias, etc.

Además, los servicios online de los bancos también mantienen su actividad, aunque se aconseja revisar en el sitio web en cada caso para conocer cuáles son los servicios que estarán disponibles y cuáles podrían presentar demoras.

Otros feriados bancarios que se observarán en 2026

Ambas instituciones mantendrán sus puertas cerradas durante los días restantes contemplados en el calendario federal, que son

Juneteenth : 19 de junio

Día de la Independencia : 4 de julio

Día del Trabajo : 7 de septiembre

Columbus Day : 12 de octubre

Día de los Veteranos : 11 de noviembre

Acción de Gracias : 26 de noviembre

Navidad: 25 de diciembre