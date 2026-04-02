El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani anunció recientemente una nueva iniciativa destinada a apoyar a los trabajadores municipales con hijos pequeños. Se trata de un programa piloto de cuidado infantil gratuito que operará dentro de un edificio gubernamental de la ciudad. El proyecto, cuyas solicitudes se abrirán el 30 de abril, ofrecerá cuidado infantil gratuito durante todo el año para aproximadamente 40 niños de entre 6 semanas y 3 años con atención de lunes a viernes entre las 8:00 y las 18:00. De acuerdo con lo indicado por el alcalde, esta nueva ayuda representaría un ahorro de hasta 20,000 dólares al año para quienes participen. El programa estará disponible para Se podrá presentar una solicitud por cada hijo que cumpla con las siguientes condiciones La inscripción abrirá el próximo 30 de abril y los detalles de la solicitud se publicarán en el sitio web oficial de DCAS. Quienes queden seleccionados recibirán la noticia de aprobación en junio, mientras que el resto pasará automáticamente a una lista de espera. El centro se instalará en la planta baja de la torre norte del edificio y, para sus instalaciones, se contempló una inversión de 10 millones de dólares. La apertura oficial está prevista para otoño de 2026