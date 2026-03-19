El programa STAR de Nueva York establece un sistema de devolución del impuesto escolar que puede representar depósitos de hasta 1,500 dólares para propietarios que cumplan con los requisitos definidos por el estado. Este pago forma parte del School Tax Relief Program (STAR), que tiene como objetivo reducir el impacto del impuesto a la propiedad en viviendas utilizadas como residencia principal. El monto varía según la situación de cada contribuyente. El monto del beneficio no es fijo y depende de factores como el tipo de programa y el nivel de ingresos del propietario. En los casos más altos, el depósito puede alcanzar hasta 1,500 dólares. El sistema actual funciona mediante el denominado “STAR Credit”, que permite recibir el dinero directamente en la cuenta bancaria o por medio de un cheque enviado al domicilio del beneficiario. Los valores estimados del beneficio se distribuyen de la siguiente manera: Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con condiciones específicas establecidas por el estado de Nueva York. El programa está dirigido exclusivamente a propietarios de viviendas. Los requisitos principales son los siguientes: En el caso del beneficio ampliado, se agregan condiciones adicionales relacionadas con la edad y el nivel de ingresos del solicitante. El beneficio está disponible para personas y familias que cumplan con los criterios definidos, sin carácter universal. Cada caso es evaluado en función de la información fiscal y de propiedad registrada. El pago se realiza una vez al año. Los beneficiarios pueden recibir el dinero mediante depósito directo si están registrados en el sistema o a través de un cheque enviado por correo.