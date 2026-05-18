La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que modifica las reglas para el traslado y exportación de ganado en México. La resolución invalida varios permisos estatales que eran exigidos para movilizar animales, productos y subproductos pecuarios. La decisión fue tomada por el Tribunal Pleno al resolver la Controversia Constitucional 216/2025. Según el máximo tribunal, algunos controles aplicados en el estado de Nayarit invadían facultades exclusivas del Gobierno federal vinculadas a sanidad y control zoosanitario. La SCJN determinó que los estados no pueden exigir autorizaciones obligatorias para trasladar y exportar ganado cuando esas medidas interfieren con competencias federales. El fallo aclara que los documentos para acreditar propiedad del ganado seguirán siendo válidos. Sin embargo, los permisos estatales que funcionaban como condición previa para movilizar animales quedaron anulados. La resolución impacta especialmente sobre normas aplicadas en Nayarit, aunque especialistas advierten que el criterio podría extenderse a otros estados ganaderos del país. Con esta decisión judicial, los productores ya no deberán tramitar ciertos permisos estatales para mover ganado dentro del territorio nacional o para exportarlo. La Corte sostuvo que los controles sanitarios y zoosanitarios corresponden exclusivamente al ámbito federal y no pueden ser reemplazados por autorizaciones locales. El criterio establecido por la Suprema Corte podría abrir la puerta a nuevas demandas contra leyes ganaderas estatales en distintas regiones del país. Especialistas del sector consideran que el fallo representa un precedente importante para la industria pecuaria mexicana, especialmente en estados donde existen autorizaciones locales similares a las que operaban en Nayarit.