El reciente anuncio ha despertado un notable interés en el ámbito deportivo de América del Sur: uno de sus países ha iniciado oficialmente el proceso para construir un estadio de fútbol de última generación, una edificación que tiene el potencial de transformar el panorama cultural, urbano y deportivo de toda la región. Lejos de ser meramente una renovación, este emprendimiento se presenta como un proyecto que se propone igualar a los recintos más sofisticados del mundo. La obra, de acuerdo con las proyecciones oficiales, no se limitará simplemente a un estadio: se convertirá en el centro de un corredor integral de entretenimiento, que incluirá espacios culturales, comercio, hotelería y servicios diseñados para operar durante todo el año. La nación que lidera esta iniciativa es Colombia, la cual ha decidido avanzar con un nuevo complejo que sustituirá al emblemático estadio Nemesio Camacho El Campín, vigente desde hace casi ocho décadas. La estrategia se sustentará en un modelo de Asociación Público-Privada, que permitirá construir el recinto sin interrumpir la vida deportiva de Bogotá. Los equipos continuarán en competición, los conciertos se mantendrán en la agenda y la actividad en torno al complejo no se detendrá en ningún instante. El proyecto se estructurará en fases para minimizar interrupciones y maximizar la eficiencia en los plazos de ejecución. La edificación dará inicio en áreas externas, mientras que el estadio actual continuara en operación. Solo tras la conclusión del nuevo complejo, se llevará a cabo la demolición del icónico escenario. La finalización de las obras está proyectada hacia finales de 2027, constituyendo así la inversión más significativa en el ámbito deportivo y cultural que Colombia ha emprendido en varias décadas. Entre las características más sobresalientes del futuro estadio se incluyen: