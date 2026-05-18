El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6195 este lunes, 18 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.05% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización avanzó 2.13% en la última semana y acumuló 1.57% en el último año, lo que sugiere un impulso reciente respecto de la tendencia anual.

Conoce la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 13.04%, es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 19.74%, lo que indica un comportamiento menos inestable y con menos variaciones en este periodo reciente.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 ha sido superior a los valores de los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con su comportamiento reciente.

En los días pasados, la tendencia ha sido favorable, lo que sugiere un aumento en el valor del Quetzal. La estabilidad económica y la mejora en ciertos sectores podrían ser factores que contribuyen a esta apreciación.

Este aumento en la cotización puede ser un indicativo de una recuperación económica en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.