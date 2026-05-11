Con el objetivo de reducir la evasión y modernizar los controles, la MTA (Autoridad Metropolitana del Transporte) comenzó a desplegar un sistema de fiscalización más dinámico dentro de los autobuses, inspirado en modelos que ya funcionan en grandes ciudades del mundo. La medida apunta a cambiar la lógica tradicional: ya no alcanza con pagar al subir, ahora los pasajeros deberán estar preparados para demostrar el pago en cualquier momento del viaje. La implementación marca un giro en la forma en que se supervisa el pago del boleto. En lugar de controles fijos, el nuevo esquema introduce inspecciones aleatorias dentro de las unidades, una práctica habitual en redes de transporte europeas. Para llevarlo adelante, la MTA incorporó equipos especializados que se desplazan entre los pasajeros durante el recorrido, verificando que todos hayan abonado correctamente. Estos agentes utilizan tecnología portátil capaz de leer distintos medios de pago, lo que permite validar transacciones de forma inmediata sin interrumpir el servicio. El sistema se apoya en herramientas digitales que permiten confirmar el pago en segundos. Esto amplía el control más allá del momento de abordaje y refuerza la fiscalización en tiempo real. En el caso de quienes aún utilizan efectivo, los inspectores también cumplen un rol informativo, orientando a los usuarios hacia el sistema digital que ya se convirtió en el estándar tras la salida de la MetroCard. El nuevo esquema no solo busca controlar, sino también corregir conductas. Por eso, el sistema establece un esquema progresivo de sanciones. En una primera infracción, el pasajero recibe una advertencia sin multa económica. Sin embargo, si reincide, deberá afrontar penalidades que pueden alcanzar los 100 dólares y aumentar en casos repetidos. En situaciones más graves, incluso podría haber consecuencias legales.